Когато терористите от ИДИЛ атакуват публиката на рокконцерт в зала „Батаклан“ в Париж през 2015 г., Жорж Салинас губи своята дъщеря, а Аздин Амимур – своя син. И двамата са на 28 години. Скръбта по загубените им деца сближава двамата мъже, но макар връзката им да изглежда разбираема, от друга страна тя е изключително необичайна. Причината е, че синът на Амимур – Сами, е един от тримата нападатели, убили Лола и още 89 души на концерта. Той е бил застрелян от силите за сигурност, преди да детонира експлозивите, прикачени на неговата бронежилетка.

Двамата мъже разказват пред дубайския вестник "Нешънъл“ как е възникнало тяхното приятелство, предава bTV. Първата среща между двамата бащи не се осъществява лесно. 62-годишният Салинас е бивш директор на службата за въздействието на околната среда върху здравето в Париж. След кървавия терористичен акт в "Батаклан“, той става председател на асоциацията на жертвите на нападението. Това е и причината Амимур да го потърси.

