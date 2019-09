Най-малко 21 души бяха ранени и 5-има загинаха при нападението с огнестрелно оръжие в Западен Тексас, предадоха Асошиейтед прес и ТАСС, цитирайки информация на местната полиция. Полицията на тексаския град Мидланд съобщи, че един нападател е бил застрелян близо до киносалон в намиращия се наблизо град Одеса, на 480 километра западно от Далас.

Според властите до инцидента се е стигнало след пътна проверка, по време на която заподозряният открива стрелба по униформени служители. Това става около 3 часа следобед местно време в събота. По данни на полицията след това заподозреният си присвоява кола на пощите и открива безразборен огън по нищо неподозиращи пешеходци и автомобили по местна магистрала.

Sad. A woman weeps, as she lay in a field, with others around her; dozens of rounds of gunfire can be heard in the distance.



She tweeted: “one of the scariest thing ever to hear n be so close to a shoot!! So glad they shot him dead!” #OdessaShooting



