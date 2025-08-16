Писмото е било предадено лично на руския държавен глава от американския президент по време на срещата в Аляска

Съпругата на американския президент Доналд Тръмп - Мелания, в писмо до руския президент Владимир Путин повдигна въпроса за тежкото положение на деца в Украйна и Русия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп е предал лично писмото на Путин по време на срещата им в Аляска, съобщиха представители на Белия дом пред Ройтерс.

Родената в Словения Мелания Тръмп не придружи съпруга си в Аляска.

Служителите на Белия дом не разкриха подробности от съдържанието на писмото, но посочиха, че в него се споменава за отвличането на деца по време на войната в Украйна.

Извеждането на украински деца от руските сили е много чувствителен въпрос в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Киев нарече отвличането на хиляди деца в Русия или в окупираните от руските сили територии без съгласието на родителите или настойниците им - военно престъпление, което отговаря на дефиницията на ООН за геноцид.

По-рано Москва заяви, че по този начин предпазва уязвимите деца от военната зона.

Върховният комисариат по правата на човека на ООН заяви, че Русия е причинила страдание на милиони украински деца и е нарушила техните права от началото на пълномащабната инвазия в Украйна през 2022 г.

