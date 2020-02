Неизвестен мъж се врязал с автомобила сред участниците в карнавалното шествие в германския град Фолкмарзен (в западната федерална провинция Хесен), най-малко 10 души са ранени, съобщи тв каналът ARD, цитиран от ТАСС. Сред пострадалите има и деца.

В. "Билд" и Би Би Си съобщават за най-малко 15 ранени.

Шофьорът е задържан. Мотивът за действията му все още не е ясен.

Голям брой спасителни екипи са на местопроизшествието в малкия град.

[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo