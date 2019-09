Група македонски изселници протестираха вчера пред консулството на Северна Македония в Мелбърн, Австралия, срещу Преспанското споразумение за новото име на страната, съобщава информационният сайт МКД.

Демонстрантите подпалиха гръцко и българско знаме и картонени фигури на премиера Зоран Заев и вицепремиера Радмила Шекеринска.

#FYROM's diaspora #fascist groups unleashed today a new wave of #hate and bigotry in #Australia. They burn the flags of #Greece, #Albania and #Bulgaria outside of their consulate in #Melbourne showing to the world once more their hateful nature. #macedonia #EU #NATO #HumanRights pic.twitter.com/MtxMgNpFfd