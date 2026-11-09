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Кремъл заяви днес, че мирните преговори за конфликта в Украйна, които ще се проведат тази седмица в Абу Даби, ще се състоят между руската, украинската и американската делегация в тристранен формат, без участието на европейски представители, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Русия - Украйна

Коментарите на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери по време на редовен брифинг бяха в противоречие с изявлението от вчера на френския външен министър Жан-Ноел Баро, който заяви, че френски представители ще присъстват на срещата на 10 и 11 ноември, където страните ще обсъдят прекратяването на войната в Украйна, следвоенните договори за сигурност и деескалацията, отбелязва Ройтерс.

Песков заяви, че Украйна и САЩ имат свои собствени канали за комуникация с европейските си партньори.

Говорителят на Кремъл също така каза, че Москва, Пекин и Вашингтон в момента обменят мнения относно дневния ред на евентуалната среща на върха на АТИС между президента на Руската федерация Владимир Путин, президента на Китай Си Дзинпин и президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде ТАСС.

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"Има обмен на предложения относно възможния дневен ред на срещата. Страните обменят мнения по този въпрос. Въпросите могат да бъдат най-разнообразни", отбеляза Песков, коментирайки намерението на Тръмп да повдигне по време на срещата въпроси, свързани с денуклеаризацията.

"Срещата във всеки случай ще бъде интересна, наистина. И, разбира се, тя ще привлече вниманието на целия свят", добави той.

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