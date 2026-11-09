Гаранциите за сигурност са постоянна тема в дискусиите за края на конфликта, заяви Марко Рубио

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"Вярвам, че сме много близо до сключването на сделка" за прекратяване на руско-украинската война, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за предаването "60 минути" по телевизия Си Би Ес.

Той добави, че вследствие на бъдещото споразумение картата на Украйна "ще бъде малко по-различна", но не даде подробности, предава БТА.

В този контекст държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи за напредък по "архитектурата на сигурността" за Украйна и Европа след края на войната, предаде Франс прес.

Разговорите, които предстоят тази седмица, може да доведат до по-нататъшен прогрес, добави Рубио, без да навлезе в детайли. Той отбеляза, че гаранциите за сигурност са постоянна тема в дискусиите за края на конфликта.

Държавният секретар на САЩ говори пред репортери преди да замине за срещата на министрите на външните работи на държавите от Г-7 в Париж днес и утре.

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Преговори между Русия и Украйна с американско посредничество са насрочени за вторник и сряда в Абу Даби. Очаква се САЩ да бъдат представени в столицата на Обединените арабски емирства от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Паралелно с това Тръмп изрази увереност пред Си Би Ес, че Рубио ще остане държавен секретар на САЩ след поражението на Републиканската партия на междинните избори за Конгрес миналата седмица, предаде Ройтерс.

"Така мисля", отговори лаконично американският президент, без да навлезе в детайли.

Миналата седмица Рубио отрече медийни твърдения, че ще подаде оставка, за да се кандидатира за президент на изборите в САЩ през 2028 г.

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