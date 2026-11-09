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"Вярвам, че сме много близо до сключването на сделка" за прекратяване на руско-украинската война, заяви американският президент Доналд Тръмп в интервю за предаването "60 минути" по телевизия Си Би Ес.

Тръмп

Той добави, че вследствие на бъдещото споразумение картата на Украйна "ще бъде малко по-различна", но не даде подробности, предава БТА.

В този контекст държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи за напредък по "архитектурата на сигурността" за Украйна и Европа след края на войната, предаде Франс прес.

Разговорите, които предстоят тази седмица, може да доведат до по-нататъшен прогрес, добави Рубио, без да навлезе в детайли. Той отбеляза, че гаранциите за сигурност са постоянна тема в дискусиите за края на конфликта.

Държавният секретар на САЩ говори пред репортери преди да замине за срещата на министрите на външните работи на държавите от Г-7 в Париж днес и утре.

Преговори между Русия и Украйна с американско посредничество са насрочени за вторник и сряда в Абу Даби. Очаква се САЩ да бъдат представени в столицата на Обединените арабски емирства от специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Паралелно с това Тръмп изрази увереност пред Си Би Ес, че Рубио ще остане държавен секретар на САЩ след поражението на Републиканската партия на междинните избори за Конгрес миналата седмица, предаде Ройтерс.

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"Така мисля", отговори лаконично американският президент, без да навлезе в детайли.

Миналата седмица Рубио отрече медийни твърдения, че ще подаде оставка, за да се кандидатира за президент на изборите в САЩ през 2028 г.

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