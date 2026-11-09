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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че в навечерието на посещението си в България, Румъния и Турция тази седмица е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски.

Русия - Украйна

"Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена", акцентира тя в съобщението си в "Екс" за разговора, но в неговото темата изобщо не беше спомената, а акцентът е върху преговори за спешни енергийни и хуманитарни помощи за зимата.

"Днес започвам посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността се засилват, нападенията се увеличават и невинни животи са загубени. В Румъния и България ще се срещна с лидери, за да обсъдим ситуацията на място и как Европа може да засили отговора си", написа Фон дер Лайен.

Тя съобщи, че е утвърдила подкрепата си призива на украинския президент за примирие, обхващащо хранителната и енергийна инфраструктура.

"Обсъдихме също текущите усилия за мир и преговорите в Абу Даби тази седмица, където ЕС ще присъства заедно с нашите партньори. С нетърпение очаквам срещата с президента Зеленски в Дъблин по-късно тази седмица и обсъждането на следващите стъпки към мир с колеги лидери", добави председателят на ЕК.

Зеленски подчерта много градове и общности в Украйна са изправени пред много трудна ситуация с електрозахранването, водоснабдяването и отоплението поради руските удари, като най-трудна е ситуацията в Киев, Днепровска, Сумска и Донецка области, както и в Херсон.

"Разказах на Урсула за предизвикателствата и се съгласихме, че Европейският съюз ще активира специален механизъм за извънредни ситуации. Това ще позволи бързото предоставяне на финансиране на Украйна за това, от което е най-необходимо в момента. Нашите екипи вече работят по това. Обсъдихме допълнителна енергийна и хуманитарна помощ за подготовка за зимата, както и въпроси, свързани с европейската интеграция", съобщи той.

Снимка: БТА/АР

Президентът отбеляза и годишните доклади на ЕК за напредъка на страните кандидатки за присъединяване към ЕС, който даде положителна оценка на напредъка на Украйна.

"Важно е да се отворят всички клъстери и да започне затварянето на главите. Разбира се, обсъдихме и дипломацията. През последните дни се проведоха разговори в Брюксел, където нашите екипи свършиха добра работа по план за възстановяване и гаранции за сигурност от Европа. С Урсула също така координирахме позициите си относно срещата в Абу Даби. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че тристранният формат дава резултати. Благодаря ти, Урсула!", написа Зеленски.

Според обявената миналата седмица програма Урсула фон дер Лайен ще бъде във Варна утре, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

Тя анонсира посещение в България още по време на програмната си реч в ЕП при откриването на новия политически сезон, докато очертаваше приоритетите на ЕК за следващата година. Заради ескалацията от войната в Черно море обаче председателката на ЕК идва у нас предсрочно.

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В Румъния председателят на ЕК ще разговаря с президента Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.

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