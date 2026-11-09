Фон дер Лайен настоя за свободата на плаването в Черно море, Зеленски поиска още помощи
Председателят на ЕК акцентира върху темата преди посещението си в България, Румъния и Турция, а украинският президент изобщо не я спомена в съобщението си за техен телефонен разговор
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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че в навечерието на посещението си в България, Румъния и Турция тази седмица е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски.
Русия - Украйна
"Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена", акцентира тя в съобщението си в "Екс" за разговора, но в неговото темата изобщо не беше спомената, а акцентът е върху преговори за спешни енергийни и хуманитарни помощи за зимата.
"Днес започвам посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността се засилват, нападенията се увеличават и невинни животи са загубени. В Румъния и България ще се срещна с лидери, за да обсъдим ситуацията на място и как Европа може да засили отговора си", написа Фон дер Лайен.
Тя съобщи, че е утвърдила подкрепата си призива на украинския президент за примирие, обхващащо хранителната и енергийна инфраструктура.
"Обсъдихме също текущите усилия за мир и преговорите в Абу Даби тази седмица, където ЕС ще присъства заедно с нашите партньори. С нетърпение очаквам срещата с президента Зеленски в Дъблин по-късно тази седмица и обсъждането на следващите стъпки към мир с колеги лидери", добави председателят на ЕК.
Today, I begin a visit to the Black Sea region, where security threats are escalating, attacks are increasing, and innocent lives have been lost. In Romania and Bulgaria, I will meet with leaders to discuss the situation on the ground and how Europe can strengthen its response. Ahead of the visit, I had a good call with President @ZelenskyyUA Freedom of navigation in the Black Sea must be restored and preserved. I reiterated my support for his call for a ceasefire covering food and energy infrastructure. We also discussed ongoing peace efforts and the talks in Abu Dhabi this week, where the EU will be present alongside our partners. I look forward to meeting President Zelenskyy in Dublin later this week and discussing the next steps towards peace with fellow leaders.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2026
Зеленски подчерта много градове и общности в Украйна са изправени пред много трудна ситуация с електрозахранването, водоснабдяването и отоплението поради руските удари, като най-трудна е ситуацията в Киев, Днепровска, Сумска и Донецка области, както и в Херсон.
"Разказах на Урсула за предизвикателствата и се съгласихме, че Европейският съюз ще активира специален механизъм за извънредни ситуации. Това ще позволи бързото предоставяне на финансиране на Украйна за това, от което е най-необходимо в момента. Нашите екипи вече работят по това. Обсъдихме допълнителна енергийна и хуманитарна помощ за подготовка за зимата, както и въпроси, свързани с европейската интеграция", съобщи той.
Президентът отбеляза и годишните доклади на ЕК за напредъка на страните кандидатки за присъединяване към ЕС, който даде положителна оценка на напредъка на Украйна.
"Важно е да се отворят всички клъстери и да започне затварянето на главите. Разбира се, обсъдихме и дипломацията. През последните дни се проведоха разговори в Брюксел, където нашите екипи свършиха добра работа по план за възстановяване и гаранции за сигурност от Европа. С Урсула също така координирахме позициите си относно срещата в Абу Даби. Правим всичко възможно, за да гарантираме, че тристранният формат дава резултати. Благодаря ти, Урсула!", написа Зеленски.
I spoke with President of the European Commission Ursula @vonderLeyen. Right now, many of our cities and communities are facing a very difficult situation with power, water, and heating supplies due to Russian strikes. The situation is most difficult in Kyiv, the Dnipro, Sumy, and Donetsk regions, and Kherson. I told Ursula about the challenges, and we agreed that the European Union would activate a special emergency mechanism. This will make it possible to quickly provide Ukraine with funding for what is needed most right now. Our teams are already working on this. We discussed additional energy and humanitarian assistance to prepare for winter, as well as issues related to European integration. Last week, the European Commission published its annual EU Enlargement Package, which gave a positive assessment of Ukraine’s progress. It is important to open all the clusters and begin closing the chapters. Of course, we also discussed diplomacy. In recent days, talks were held in Brussels, where our teams did a good job working on a recovery plan and security guarantees from Europe. Ursula and I also coordinated our positions regarding the meeting in Abu Dhabi. We are doing everything to ensure that the trilateral format delivers results. Thank you, Ursula!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 9, 2026
Според обявената миналата седмица програма Урсула фон дер Лайен ще бъде във Варна утре, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".
Тя анонсира посещение в България още по време на програмната си реч в ЕП при откриването на новия политически сезон, докато очертаваше приоритетите на ЕК за следващата година. Заради ескалацията от войната в Черно море обаче председателката на ЕК идва у нас предсрочно.
В Румъния председателят на ЕК ще разговаря с президента Никушор Дан и премиера Лука Никулеску. В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.