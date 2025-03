Автомобил се вряза в протестиращи в белградския квартал "Жарково", докато в сръбската столица се стичат хиляди хора от различни краища на страната. Тази вечер - в 16 часа местно време (17 българско) се очаква най-големият протест след трагедията в Нови Сад, отнела живота на 15 души.

Автомобилът се е врязал в гъста тълпа. В социалните мрежи бяха разпространени видеа от атаката, на които се вижда как колата преминава през хората, а на предния ѝ капак има паникьосана млада жена. По неофициални данни в сръбските медии трима души - две жени и мъж, са пострадали леко.

Извършителят е задържан. Той е 50-годишен мъж, който при ареста е оказал съпротива.

"Шофьорът буквално прегази хората. Полицията нямаше време да реагира", написаха очевидци в социалните мрежи.

Полицията продължава да работи съвместно с компетентната прокуратура за установяване на всички факти и обстоятелства по случая.

По-рано мъж, за когото се твърди, че е въоръжен с бомби, беше задържан от полицията.

