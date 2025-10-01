Разпореждането е на президента Садир Жапаров след убийството на 17-годишната Айсулу, изнасилена преди това

Киргизстан ще наказва със смърт педофили и изнасилвачи на момичета и жени.

Президентът на страната Кадир Жапаров разпореди въвеждането на смъртно наказание за педофилия, както и за изнасилване и последвало убийство на жени, предаде националната новинарска агенция КАБАР.



Джапаров взе това решение след изнасилването и последвалото жестоко убийство на 17-годишната Айсулу, която тръгнала на гости, но е била нападната от 41-годишен мъж в Исик-Кулска област, който след гаврата я е убил и захвърлил тялото в дере.

Извършителят е от Бишкек, той е направил самопризнания.

След трагедията граждански инициативен комитет призова държавният глава да върне смъртното наказание за жестоки убийства на непълнолетни, съпроводени и с изнасилване, съобщиха медиите в Бишкек.

В Киргизстан е имало смъртна присъда до 1998 г., когато е въведен мораториум.

"Делото по скорошното убийство по особено жесток начин на непълнолетната Айсулу се намира под личния контрол на президента", заяви неговият прессекретар Аскат Алагозов.

Според него държавният глава с дълбоко прискърбие е научил за престъплението, което потресе цялата страна.

"Също така президентът нареди на началника на Управлението по правно осигуряване на Президентството Мурат Акушев да подготви изменения в законодателството, предвиждащи максималното утежняване на наказанието за престъпленията срещу деца, момичета и жени. По-конкретно става дума за въвеждане на смъртно наказание за изнасилване на деца, а също така за изнасилване с убийство на жени", допълни Алагозов, цитиран от БТА.

"Президентът Жапаров смята, че специално престъпленията срещу деца и жени не бива да остават безнаказани", заяви президентският говорител.

