Севернокорейският лидер Ким Чен-ун прекоси границата с Китай със специалния си влак рано тази сутрин, за да присъства на честването на официалната капитулация на Япония във Втората световна война, предаде Ройтерс, цитирайки севернокорейските държавни медии.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК >>>

Ким тръгна от Пхенян за Китай снощи и премина границата рано тази сутрин, съобщи севернокорейският държавен вестник "Родон Синмун".

Ким Чен-ун застава до Путин и Си на военния парад на "Тянанмън"
Виж още Ким Чен-ун застава до Путин и Си на военния парад на "Тянанмън"

Очаква се Ким да присъства на военния парад в Пекин утре заедно с китайския президент Си Цзинпин и други лидери, включително руския президент Владимир Путин и иранския президент Масуд Пезешкиан.

"Родон Синмун" публикува снимки на Ким, седнал на бюро в тъмнозелен влак, който изглежда подобен на бронирания влак, използван и преди от севернокорейския лидер, за да пътува до други страни.

Снимка: АР/БТА

Преди да пресече границата с Китай, Ким снощи посети ракетна лаборатория, която разработва композитни материали от въглеродни влакна, използвани в двигатели за междуконтинентални балистични ракети, съобщи държавната новинарска агенция КЦТА.

"Максималната тяга на новия двигател с твърдо гориво, използващ композитни материали от въглеродни влакна, е 1960 килонютона, като се планира той да бъде използван в междуконтиненталните балистични ракети от серията "Хвасон-19" и следващото поколение... "Хвасон-20", добави КЦТА.

Ким Чен-ун разгледа ракетна лаборатория
Ким Чен-ун разгледа ракетна лаборатория Снимка: АР/БТА

В изявление, публикувано снощи на сайта на севернокорейското министерство на външните работи, се изразява подкрепа за изказванията на Си на срещата на върха на ШОС, в които той призова за по-справедливо глобално управление, и се добавя, че сътрудничеството между Северна Корея и Китай ще бъде засилено, за да бъде преследвана тази цел.

По време на срещата на върха снощи, в която участваха лидерите на Русия и Индия, Си представи своята визия за нов глобален ред в областта на сигурността и икономиката, който да дава приоритет на "Глобалния Юг", в пряко предизвикателство към САЩ, отбелязва Ройтерс.

ИЗБРАНО
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед" Лайф
Венета Райкова е новата водеща на "Преди обед"
29326
Легендата Дел Боске говори за Стоичков, Пенев и Трифон преди България - Испания Корнер
Легендата Дел Боске говори за Стоичков, Пенев и Трифон преди България - Испания
6448
Стивън Сегал ще строи заводи в Русия Бизнес
Стивън Сегал ще строи заводи в Русия
13746
Microsoft приключва тестовете на голяма актуализация на Windows 11 IT
Microsoft приключва тестовете на голяма актуализация на Windows 11
680
Разкопките на Антична Бонония разкриха останки от от I до XXI век Impressio
Разкопките на Антична Бонония разкриха останки от от I до XXI век
2186
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна URBN
Големият вайръл: CEO открадна шапка от дете на US Open и светът избухна
455
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета Trip
Скъпи почивки в Турция: 30 евро за няколко кюфтета
2985
Как се вари телешки език Вкусотии
Как се вари телешки език
2057
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират? Zodiac
Защо някои двойки, които изпитват страст и взаимно привличане, не се разбират?
1877