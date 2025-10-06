Севернокорейският ръководител Ким Чен-ун посети ескадрен миноносец по време на военно изложение, предаде Ройтерс, като се позова на държавната новинарска агенция КЦТА.

Севернокорейският боен флот трябва да бъде готов да "възпира напълно провокациите на противника или да им се противопоставя и да ги наказва", заявил Ким, цитиран от БТА.

Снимка: AP/БТА

Той посетил ескадрения миноносец "Чхуе Хьон" вчера в рамките на годишното изложение за развитието на отбраната на Северна Корея, което има за цел да покаже "забележителното развитие" на модернизираните въоръжени сили на страната, обяви КЦТА.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Не е ясно кога корабът ще бъде въведен на въоръжение. Според южнокорейски анализатори изпитанията по вода може да започнат още този месец, посочва Ройтерс.

Снимка: AP/БТА

Агенцията отбелязва, че Съединените щати искат да възобновят военноморските си връзки с Япония и Южна Корея не само предвид заплахата от страна на Северна Корея, но и на фона на нарастващото геополитическо напрежение с Китай.

Снимка: AP/БТА

Също вчера Ким Чен-ун заяви, че Северна Корея ще разработи допълнителни военни мерки заради засилващото се американско военно присъствие в региона.

Снимка: AP/БТА

През май тази година севернокорейският лидер присъства на неуспешното спускане на вода на ескадрен миноносец от същия клас, припомня Ройтерс.

Корабът частично се преобърна, преди отново да бъде изправен. Тогава Ким нарече инцидента "престъпно деяние".

