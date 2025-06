Само ден преди новия кръг мирни преговори между Русия и Украйна, Киев осъществи най-успешната си атака по военни обекти на Руската федерация. В рамките на един ден бяха атакувани няколко авиобази, намиращи се на хиляди километри от украинската граница.

Операцията, известна под кодовото име "Паяжина", унищожи над 40 руски самолета, предимно бомбардировачи Ту-95 и Ту-22.

Украинският удар унищожи 1/3 от руската стратегическа авиация. Причинените щети възлизат на 7 милиарда долара.

Това накара мнозина да определят атаката като новата руска Цушима (мащабната загуба на руския флот при войната с Япония от 1905 година). Други стигат по-далеч и правят сравнения с мълниеносната японска атака при Пърл Харбър от 1941 година.

Какво знаем за операция "Паяжина"?

Детайлите

Проведена от Службата за сигурност на Украйна (СБУ), операция "Паяжина" разчита на тактиката за незабелязана инфилтрация и изключително евтини за употреба дронове-камикадзета.

Атакуваните бази се намират на хиляди километра от Украйна и са недостижими с конвенционални средства.

СБУ са намерили начин да вкарат дроновете или да ги сглобят на територията на Русия. Готовите безпилотници са били натоварени на ТИР-ове.

Камионите са служили като стартови площадки. Те са паркирани в близост до руските авиобази в Мурманска, Иркутска, Рязанска и Ивановска област. Според многобройните видеа на очевидци, дроновете излитат един след друг от дървени контейнери, разположени в ремаркето на камионите.

"Ходът на операцията бил контролиран лично от Зеленски. Първо в Русия били доставени дроновете, а по-късно и мобилни дървени контейнери. Впоследствие дроновете били скрити в тях и разположени върху товарни автомобили.



В точния момент капаците били отворени дистанционно, дроновете излетели и поразили руските бомбардировачи", пише "РБК-Украйна".

Атаката показа, че руските авиобази, в които е съсредоточена стратегическата авиация, продължават да са без укрития, което прави самолетите там лесна мишена.

На кадри, заснети от един от дроновете, се вижда как някои от най-ценните руски самолети са били оставени под открито небе. Като импровизирани защитни средства се виждат единствено автомобилни гуми, разположени върху крилата на самолетите.

"Ако сравним случващото се сега на военните летища с минали събития, това е повторение на Цушима. Болезнена, срамна, предсказуема, предотвратима и напълно безсмислена. Викаха "можем да повторим" — ето ви го. Какво е следващото?", пише с тъга руският политолог А. Никулин.

И преди операция "Паяжина" украински дронове са поразявали отделни цели по военни летища. Тези удари обаче имаха несравнимо по-малък мащаб, липсваше им и стратегическата дълбочина.

Въпреки това тези атаки предизвикаха призиви сред про-военните руски кръгове за построяване на хангари за самолетите и оборудване на базите със защитни средства - мрежи, укрития и системи за електронна борба. Нито едно от тези предложения изглежда не е било изпълнено.

"Тъй като дроновете са били използвани от много близко разстояние, авиацията не е могла да бъде изведена от зоната на удара, нито да бъдат използвани срещу тях системи за ПВО като "Панцир" или С-300. Предполагам, че атаката е била изненада и за военнослужещите в наблюдателните постове", пише И. Туманов от Fighterbomber.

Операция "Паяжина" е била разработва и планира в продължение на година и половина. Тя е била под контрола лично на Зеленски, а за реализацията са отговаряли ръководителят на СБУ Василий Малюк и неговият най-близък кръг от приближени.

