Мащабна атака с дронове порази летището "Оленья" край Мурманск. Унищожени са над 41 самолета.

Специалната операция е наречена "Паяжина". Тя е била подготвяна повече от година и половина, уточни "Укринформ", като се позова на свои източници от СБУ. Ръководена е лично от президента на Украйна и върховен главнокомандващ Володимир Зеленски.

Сред взривените самолети са стратегически бомбардировачи Ту-95, които могат да носят ядрено оръжие. Това е една от най-мащабните атаки в руския тил, тъй като летището е на около 1 700 километра от украинската граница. Украинската операция е един от най-сериозните удари по стратегическия капацитет на Русия, откакто тя започна войната си срещу Украйна.

Дроновете, които атакуваха летището "Оленья" край Мурманск, не са долетели там от Украйна. Те са излетели от каросерията на камион, който ги е докарал в района. Това съобщават очевидци в социалните мрежи, цитирани от украинската агенция УНИАН.

Атакувана е и авиобаза "Белая" до Иркутск, намираща се на 4 200 километра от украинската граница. Отново са ползвани малки дронове, излитащи от камион. По непотвърдена информация сред засегнатите машини е и най-модерният руски стратегически бомбардировач - Ту-160.

От УНИАН съобщават за атаки и над летищата "Дягилево" и "Иваново".

Украинската информационна агенция съобщава, че операцията е координирана от Службата за сигурност на Украйна (СБУ).

Атаката е извършена с FPV-дронове, изстреляни от камиони, които са пристигнали до обектите. Управлението е осъществено чрез ретранслатори, монтирани там, използващи сателитна връзка, потвърждават от "Рыбарь", приближен до Кремъл канал в "Телеграм" с над 1 милион абонати.

Стратегическите самолети Ту-95 и Ту-22 вече не се произвеждат и няма с какво да бъдат възстановени. Загубите се смятат за невъзвратими. Този вид самолети са част от ядрената триада на Русия, защото могат да носят оръжие за масово поразяване.

Сред поразените мишени е и "Бериев А-50" - руски самолет за ранно предупреждение за ракетни удари по Русия.

This will be in textbooks.

Ukraine secretly delivered FPV drones and wooden mobile cabins into Russia. The drones were hidden under the roofs of the cabins, which were later mounted on trucks.



At the signal, the roofs opened remotely. Dozens of drones launched directly from the… pic.twitter.com/sJyG3WyYYI