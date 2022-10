Решението на Русия да преустанови участието си в договореното с посредничеството на ООН споразумение за износа на украинско зърно през Черно море "за сетен път показва, че да се преговаря с Москва е безполезно", заяви украинският президентски съветник Михайло Подоляк.

По-рано днес руското Министерство на отбраната обяви, че Москва се оттегля от зърнената сделка, тъй като киевският режим е извършил терористична атака срещу руски военни и граждански кораби в Севастополския залив с 9 въздушни дрона и 7 автономни морски безпилотни апарата.

Споразумението бе подписано в края на юли в Истанбул след двумесечни преговори, водени от ООН и Турция, за да отвори украинските черноморски пристанища за износ на зърно и да облекчи и руските доставки на зърно и торове въпреки строгите западни санкции срещу Москва.

"Путин превърна храната, студа и цените в оръжия срещу света. Русия води хибридна война срещу Европа, вземайки Африка и Близкия изток за заложници", допълни Подоляк в профила си в Туитър.

Nuclear blackmail, energy terror, grain blockade... Putin turned food, cold and prices to weapons against the world. Putin’s Russia is waging a hybrid war against Europe, taking Africa and Middle East hostage. Proving once again: negotiations with RF — a waste of time.