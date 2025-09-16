Засягайки критиките около хуманитарната ситуация в Газа, Херцог настоя, че в нея "няма глад" и прикани европейските лидери да прегледат израелските данни за доставката на помощ

Докато Европейската комисия днес обяви планове да наложи нови санкции срещу Израел, неговият президент Ицхак Херцог предупреди Европейския съюз да не предприема действия, които могат да нанесат трайна вреда върху двустранните отношения, предаде израелската новинарска агенция ТПС.

Говорителката на ЕС Паула Пиньо заяви пред репортери в Брюксел, че утре комисарите "ще приемат пакет мерки спрямо Израел", включително "предложение за отмяна на някои условия за пътуване в споразуменията между ЕС и Израел".

В Йерусалим Херцог прие акредитацията на новия посланик на ЕС Майкъл Антъни Ман. Той подчерта, че Израел цени партньорството с Европа въпреки напрежението заради войната в Газа.

"Г-н посланик, вие идвате в бурни времена. Силно загрижени сме от притока на инициативи и изказвания, включително от високопоставени европейски лидери като председателя Фон дер Лайен, които според нас тълкуват погрешно действията на Израел и приноса му към отбраната на Европа. Надявам се Европа да е достатъчно мъдра да не предприема необратими действия", заяви Херцог.

Херцог имаше предвид обръщението на Фон дер Лайен към европейските депутати в Страсбург от сряда, когато тя предложи частично отменяне на Споразумението за асоцииране на Европейския съюз с Израел.

Предвидените мерки включват отменянето на търговската част от споразумението, което би отменило преференциалния достъп на израелските стоки до европейските пазари. ЕС, най-големият търговски партньор на Израел, представлява близо една трета от международната търговия със стоки на страната за последната година. Прекратяването на преференциалния достъп може да доведе до по-високи мита за израелските стоки и услуги, но не представлява директен бойкот.

Прилагането на подобно отменянето ще изисква подкрепата от 15 от 27-те страни членки на ЕС, които трябва да представляват и 65% от населението на обединението.

Фон дер Лайен заяви, че ЕК, дори без единодушна подкрепа, ще предприеме мерки, където може. Тя отбеляза, че голяма част от двустранната подкрепа за Израел ще бъде поставена на пауза.

Херцог заяви на Ман, че остава "страстен привърженик на отношенията между Израел и Европа", допълвайки, че "в Израел има такива, които виждат загубена кауза в Европа, но аз не съм съгласен".

Засягайки критиките около хуманитарната ситуация в Газа, Херцог настоя, че в нея "няма глад" и прикани европейските лидери да прегледат израелските данни за доставката на помощ. Той подчерта, че незабавното и безусловно завръщане на заложниците "е ключът към прекратяването на войната и прокарването на пътя към мира".

Приблизително 1200 души загинаха и 252 израелци и чужденци бяха отвлечени като заложници при нападението на палестинското движение "Хамас" срещу израелските общности край границата с Газа на 7 октомври 2023 г. Смята се, че около 20 от оставащите 48 заложници са живи.

