Според правителството на Бенямин Нетаняху целта е да изкорени "Хамас"

Израелските военни започнаха сухопътна офанзива за окупация на град Газа, която според правителството на Бенямин Нетаняху има за цел да изкорени "Хамас", съобщиха израелски официални лица, цитирани от сайта "Аксиос".

Израелските военни в петък започнаха да сриват високи сгради в град Газа, за които твърдят, че се използват от "Хамас" за военни цели, напомня "Аксиос".

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

Израел нанесе вчера удар по щаб на "Хизбула" в град Набатия в Южен Ливан, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко осем души са били ранени при удара, сред които четири деца и три жени. Броят на пострадалите може да нарасне в хода на провеждането на спасителната операция, посочи министерството.

Израелската армия заяви, че атаката е била насочена срещу обект на "Хизбула" в Набатия и добави, че присъствието на организацията в района нарушава предишни споразумения между Израел и Ливан.

Израел обвини групировката, че възстановява военната си инфраструктура, "като излага на опасност ливанските цивилни и ги използва като жив щит".

Ливански източник от службите за сигурност съобщи пред ДПА, че израелски военни самолети са извършили удара с прецизни ракети, поразявайки паркинга и партерния етаж на сграда в града.

Местните екипи за гражданска защита евакуираха жителите от близките сгради, поради опасения от по-нататъшни бомбардировки.

Атаката идва на фона на ескалация на войната в Газа, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

