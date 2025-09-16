Израелските военни започнаха сухопътна офанзива за окупация на град Газа, която според правителството на Бенямин Нетаняху има за цел да изкорени "Хамас", съобщиха израелски официални лица, цитирани от сайта "Аксиос".

Ивицата Газа

Израелските военни в петък започнаха да сриват високи сгради в град Газа, за които твърдят, че се използват от "Хамас" за военни цели, напомня "Аксиос".

Миналата седмица Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на "Хамас" в Катар, разширявайки мащабите на конфликта в Газа, който засяга все повече райони на Близкия изток.

Израел нанесе вчера удар по щаб на "Хизбула" в град Набатия в Южен Ливан, съобщи израелската армия, цитирана от ДПА.

Според ливанското министерство на здравеопазването най-малко осем души са били ранени при удара, сред които четири деца и три жени. Броят на пострадалите може да нарасне в хода на провеждането на спасителната операция, посочи министерството.

Израелската армия заяви, че атаката е била насочена срещу обект на "Хизбула" в Набатия и добави, че присъствието на организацията в района нарушава предишни споразумения между Израел и Ливан.

Израел обвини групировката, че възстановява военната си инфраструктура, "като излага на опасност ливанските цивилни и ги използва като жив щит".

Ливански източник от службите за сигурност съобщи пред ДПА, че израелски военни самолети са извършили удара с прецизни ракети, поразявайки паркинга и партерния етаж на сграда в града.

Местните екипи за гражданска защита евакуираха жителите от близките сгради, поради опасения от по-нататъшни бомбардировки.

"Аксиос": Нетаняху е информирал Тръмп 51 минути преди да удари "Хамас" в Катар
Виж още "Аксиос": Нетаняху е информирал Тръмп 51 минути преди да удари "Хамас" в Катар

Атаката идва на фона на ескалация на войната в Газа, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

ИЗБРАНО
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми" Лайф
Есенната елегантност завладя червения килим на наградите "Еми"
61968
Волейболна България се пребори за нова голяма победа на Световното Корнер
Волейболна България се пребори за нова голяма победа на Световното
8844
Медведев: Русия ще преследва ЕС за кражбата на руски активи до "края на вековете" Бизнес
Медведев: Русия ще преследва ЕС за кражбата на руски активи до "края на вековете"
16268
OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си IT
OpenAI осъзна, че е допуснала "ужасна грешка" с обучението на моделите си
6735
HAUSER с нов албум, вдъхновен от България, се готви за големия финал на световното си турне в София Impressio
HAUSER с нов албум, вдъхновен от България, се готви за големия финал на световното си турне в София
910
Пустинен град пренаписва историята на Америките Trip
Пустинен град пренаписва историята на Америките
9229
Ръждясали тави за печене? Ето как един картоф може да реши този проблем Вкусотии
Ръждясали тави за печене? Ето как един картоф може да реши този проблем
941
Таро прогноза за септември за зодия Дева Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Дева
4166
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини Времето
Есента е все по-близо, предстоят превалявания, ветровити дни и хладни утрини
1625