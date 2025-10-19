2053 Снимка: АР/БТА

Израелската армия обвинява ислямистката групировка "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа чрез извършване на няколко директни атаки срещу израелски войски, заяви днес високопоставен израелски военен представител, цитиран от ДПА.

Инцидентите са станали отвъд договорената буферна зона, известна като "жълтата линия", която маркира линията на изтегляне на израелските войски в Газа. Израелската армия се е оттеглила до тази линия на 10 октомври, когато е влязло в сила настоящото споразумение за спиране на огъня, добавя БТА.

Израелските войски са били атакувани с гранатомет, заяви военният представител. Освен това, палестински снайперист е стрелял по израелски позиции.

"И двата инцидента са се случили в контролирана от Израел зона на изток от "жълтата линия", заяви представителят и допълни: "Това представлява грубо нарушение на прекратяването на огъня".

Израелски медии по-рано съобщиха, че "Хамас" е атакувал израелски войски в южната част на ивицата Газа. Според медийни съобщения израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели в Рафах.

Представителят на "Хамас" Изат ар Ришек, цитиран от Ройтерс, на свой ред, заяви, че групировката се придържа към спазване на условията на споразумението.

На този фон израелскската армия съобщи, че нейни изтребители са нанесли удари в района на град Рафах, ивицата Газа, за да ликвидират заплахата от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.