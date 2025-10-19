Двете страни взаимно се обвиняват за нарушение на примирието, а часове по-рано САЩ предупреди за готвен удар на терористичната групировка по цивилни израелци

Примирието между Израел и "Хамас" се оказа краткотрайно, не само крехко.

Израелските военни са предприели атака срещу Газа, съобщиха днес израелските медии, цитирани от Ройтерс.

Новите удари идват Израел и палестинското движение "Хамас" продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава.

Няма коментар от израелските военни относно съобщението за нападението.

Израелската телевизия "Кан" съобщи, че военновъздушните сили атакуват Рафах в южната част на Газа. Повечето медии определиха атаката като въздушни удари.

Израелските военни заявиха в петък, че "няколко терористи" са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания, предаде БТА.

Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха оттам.

По-късно от ЦАХАЛ заявиха, че са ударили друга група "терористи", които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден.

В събота вечерта стана ясно, че Израел отказва да отвори граничния пункт при Рафах, за да влязат хуманитарни помощи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху пък заяви снощи, че войната с "Хамас" ще приключи след втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, което предвижда разоръжаване на палестинското ислямистко движение, предаде Франс прес.

Втората фаза "включва също така разоръжаването на "Хамас", или по-точно демилитаризацията на ивицата Газа, а преди това - конфискацията на оръжията на "Хамас", заяви Нетаняху в ефира на израелския "Канал 14".

Няколко часа по-рано Държавният департамент на САЩ оповести разузнавателна информация за подготвян удар от "Хамас" срещу Израел.

Американската страна е информирала държавите, гарантиращи споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, за наличието на "достоверни сведения", сочещи, че терористичната групировка ще наруши спазването на примирието, предаде Ройтерс.

Според информацията палестинското ислямистко движение "Хамас" планира нападение срещу палестински цивилни граждани, което "би представлявало пряко и тежко нарушение на споразумението за прекратяване на огъня и би подкопало значителния напредък, постигнат чрез посреднически усилия".

"Ако "Хамас" продължи с (плановете за - бел. ред.) тази атака, ще бъдат предприети мерки за защита на населението на Газа и запазване на целостта на прекратяването на огъня", се изтъква в изявление на американското ведомство.

САЩ и другите страни гаранти остават непоколебими в ангажимента си да гарантират безопасността на цивилното население, да поддържат спокойствие и да насърчават мира и просперитета на народа на Газа и региона като цяло, допълват от Държавния департамент.

Споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на огъня и размяна на израелски заложници и палестински затворници беше постигнато след дни на усилени непреки преговори по предложения от президента Доналд Тръмп план за мир. То беше сключено с посредничеството на САЩ, Египет, Катар, Турция.

