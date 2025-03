Спасители изгребват торфено блато на територията на военен полигон, за да стигнат до бронираната бойна машина на четиримата американски военнослужещи, които са в неизвестност от два дни, предаде Ройтерс.

Войниците са били в бронирана машина "М88 Херкулес" (M88 Hercules) по време на учение в Пабраде, Източна Литва, близо до границата с Беларус. От 2019 г. там се разполагат на ротационен принцип американски военнослужещи.

Машината е била засечена на пет метра дълбочина в блатото, откъдето се изпомпва вода и се изгребва кал, за да могат спасителите да стигнат до превозното средство, обясни литовската министърка на отбраната Довиле Шакалиене тази сутрин пред представители на медиите след оглед на мястото.

Стотици военнослужещи от Литва и САЩ участват в издирването, в което са включени и десетки машини, като се търси и в близката гора с надеждата войниците да бъдат открити.

