Страната ни се класира в Топ 30 и изпреварва дори Норвегия и Швеция

792 Снимка: iStock by Getty Images

Индексът за глобален мир (GPI) е водещата световна класация, измерваща глобалната миролюбивост. Тя се изготвя от базирания в Австралия Институт за икономика и мир (IEP), който оценява 163 независими държави и територии въз основа на 23 индикатора в три области: Социална безопасност и сигурност, Текущи вътрешни и международни конфликти и Милитаризация. Индексът за 2025 г. сочи продължаващ спад на глобалния мир, като броят на конфликтите, базирани на държави, е на най-високото си ниво от Втората световна война насам. Той класира България като най-миролюбивата страна в Източна Европа, а Исландия - в света.

Макар България да е обявена за най-мирната страна в региона от Институт за икономика и мир отчитат серия протести - свързани с резултатите от изборите и желанието на правителството да въведе еврото. Въпреки това страната ни изпреварва Румъния, която е влошила резултата си от миналата година.

"Най-немирните" държави в света също са в Източна Европа. На последно място е класирана Русия (163), а на предпоследно Украйна (162). На дъното в класацията са още Судан (161), ДР Конго (160), Йемен (159), Афганистан (158), Сирия (157), Южен Судан (156), Израел (155) и Мали (154).

Съединените щати заемат ниска позиция в индекса, на 128-мо място, под Хондурас, Бангладеш и Уганда. Това се дължи основно на високото ниво на милитаризация, което ги поставя по този критерий близо до Северна Корея, Израел, Украйна и Русия.

Франция е най-милиратизираната страна в Западна и Централна Европа, докато Южна Америка е единственият регион, който отчита подобрение в миролюбивостта в най-новия индекс. Най-големи подобрения има в Перу и Аржентина, докато Канада и Коста Рика са най-миролюбивите нации в Северна и Централна Америка.

Топ 10 на най-мирните държави изглежда по следния начин:

Исландия Ирландия Нова Зеландия Австрия Швейцария Сингапур Португалия Дания Словения Финландия

България е класирана на 29-о място. Страната ни изпреварва по миролюбивост Великобритания, която е на 30-о място. Норвегия и Швеция също са малко под нас.

Снимка: Global Peace Index 2025

"Ключът за изграждане на мир в периоди на конфликти и несигурност е Позитивният мир: нагласите, институциите и структурите, които създават и поддържат мирни общества", посочва докладът на Индекса за глобален мир. "Позитивният мир е силно свързан с по-висок растеж на БВП, по-ниски лихвени проценти, обществено благополучие и по-голяма устойчивост на шокове."

CNN изтъква, че не само красивата природа, но и добрите социални показатели на Исландия са я превърнали в една от най-желаните туристически дестинации в Северното полукълбо.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.