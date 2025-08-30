Повече българи са напуснали Германия, отколкото са мигрирали там през 2024 г.
Близо половин процент от населението на най-голямата европейска икономика са българи
За първи път от влизането на България в Европейския съюз броят на българите, напуснали Германия, надхвърля този на новопристигналите, съобщава БНР.
Статистиката сочи, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са избрали да се завърнат в родината, обръщайки дългогодишна тенденция.
Като основни причини се изтъкват германската бюрокрация, високите данъци и постепенно изравняващият се стандарт на живот с други европейски страни.
Според данни на Федералната статистическа служба, през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там.
От влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. досега, 2024-та е първата година, в която тази тенденция се обръща.
Според данни на Федералната статистическа служба, българските граждани в страната към 31 декември 2023 г. са 436 860 души, като съставляват 0,49% от населението на Германия. Те са една от най-многобройните български общности в Западна Европа.