За първи път от влизането на България в Европейския съюз броят на българите, напуснали Германия, надхвърля този на новопристигналите, съобщава БНР.

Статистиката сочи, че през 2024 г. хиляди наши сънародници са избрали да се завърнат в родината, обръщайки дългогодишна тенденция.

Немски изселници у нас: България е по-добрата Германия!
Виж още Немски изселници у нас: България е по-добрата Германия!

Като основни причини се изтъкват германската бюрокрация, високите данъци и постепенно изравняващият се стандарт на живот с други европейски страни.

Според данни на Федералната статистическа служба, през изминалата година точно 8 826 българи повече са напуснали Германия, отколкото са пристигнали да живеят там.

Германската икономика се сви по-лошо от очакваното
Виж още Германската икономика се сви по-лошо от очакваното

От влизането на страната ни в ЕС през 2007 г. досега, 2024-та е първата година, в която тази тенденция се обръща.

Според данни на Федералната статистическа служба, българските граждани в страната към 31 декември 2023 г. са 436 860 души, като съставляват 0,49% от населението на Германия. Те са една от най-многобройните български общности в Западна Европа.

