Предложената от Илон Мъск нова политическа партия може да се съсредоточи само върху спечелването няколко ключови места в Конгреса, съобщава "Гардиън". Това обаче ще и даде силата на балансьор, от чието решение зависят ключови въпроси.

"Един от начините това да се осъществи е с лазерен фокус върху 2 или 3 места в Сената и 8 до 10 в Камарата," написа Мъск, който е най-богатият човек в света и доскоро бе един от приближените на Доналд Тръмп. "Предвид минималните разлики в гласовете, това ще е достатъчно, за да се осигури решаващ глас по спорни закони и да се гарантира, че те отразяват истинската воля на народа."

"Със съотношение 2 към 1, вие искате нова политическа партия — и ще я имате!

Що се отнася до съсипването на страната ни с разхищения и корупция, живеем в еднопартийна система, а не в демокрация.

Днес се учредява партия "Америка", за да ви върне свободата", написа Мъск в последния си пост по темата в Х.

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN