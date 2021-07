Най-малко осем души са загинали, а девет се водят безследно изчезнали след рухване на хотел в град Сучжоу, Източен Китай, предаде Асошиейтед прес, цитирайки местните власти.

Спасителите използват кранове, стълби, машини за рязане на метал и специално обучени кучета, търсейки оцелели.

China hotel collapse kills eight; rescuers search for nine missing https://t.co/No7EgPqxJi pic.twitter.com/FmMiQeoOKU