Ливанската шиитска групировка "Хизбула" изстреля балистични ракети срещу Израел, съобщиха от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) на официалната си страница в мрежата "Екс".

Според израелските военни поне пет ракети са изстреляни от съседен Ливан, като няколко от тях са прихванати от противовъздушната отбрана, а други са паднали в открити райони и не са нанесли щети.

Малко след 23 часа сирените за въздушна тревога в Тел Авив и селищата в района Гуш Ецион се включиха. Чути са няколко експлозии. От службите за спешна помощ в града съобщиха, че към момента няма подадени сигнали за пострадали при ракетния обстрел.

В свое изявление от "Хизбула" обявиха, че целта на атаката е била израелска разузнавателна база в покрайнините на Тел Авив.

Час по-късно завиха и сирените в северната част на страната.

Минути по-късно жители на Тел Авив започнаха да публикуват клипове в социалните мрежи, показващи ракетите в небето над града.

Tel Aviv just nabbed the record for "most targeted missile attacks from unique countries of origin in one day" (3).



Here's a video I just took of Iran's most recent attempt today to kill my sleeping children. This time from their proxy Hezbollah in Lebanon!



(T/W siren sounds) pic.twitter.com/1ICk1NVkyW