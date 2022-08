"Продължавай да танцуваш", написа бившата ръководителка на дипломацията на САЩ Хилъри Клинтън на финландската премиерка Сана Марин, чийто вкус към купоните породи полемика по света, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Клинтън публикува в "Туитър" снимка, на която танцува с вдигнати ръце. Тя е заснета през 2012 г. в колумбийския град Картахена. "Ето ме в Картахена, където бях за среща по времето, когато бях държавен секретар. Продължавай да танцуваш, Сана Марин", написа тя.

Тридесет и шест годишната Сана Марин отговори бързо с емотикон с формата на сърце. Най-младата министър-председателка в света стана обект на полемика, след като в социалните мрежи се появиха видеа, на която танцува с приятели. Още по-бурни реакции предизвика снимка, на която две жени си вдигат горнищата на купон, организиран през юли в резиденцията ѝ. Това накара Марин да се извини.

As Ann Richards said, "Ginger Rogers did everything that Fred Astaire did. She just did it backwards and in high heels."



Here's me in Cartagena while I was there for a meeting as Secretary of State.



Keep dancing, @marinsanna. pic.twitter.com/btAtUFOcNV