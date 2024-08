Стотици гости на хотел в Австралия бяха евакуирани, след като хеликоптер падна на покрива му, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

The fire after the helicopter crashed on the roof of Double Tree Hotel in Cairns. A friend was staying there. pic.twitter.com/Q5mkJ0BYHc