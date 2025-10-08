Властите в щата не са получили никаква информация от федералното правителство, съобщи губернаторът Джей Би Прицкър

1653 Снимка: БТА/АП

Войници от Националната гвардия на Тексас са пристигнали в американския щат Илинойс, въпреки че те засега не са били разположени по улиците, съобщи губернаторът на щата Джей Би Прицкър, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Прицкър добави, че властите в щата не са получили никаква информация от федералното правителство.

Американски медии съобщиха, че войниците са били забелязани във военен обект в Елууд, на около 90 километра от центъра на Чикаго. В понеделник късно вечерта губернаторът на Тексас Грег Абът публикува в "Екс" снимка, на която се вижда как войници от Националната гвардия се качват на самолет и написа под нея: "Винаги готови. Разполагат се сега".

The elite Texas National Guard.



Ever ready.



Deploying now. pic.twitter.com/7lXe7Wpmue — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 7, 2025

Местните власти на щата Илинойс и на град Чикаго се опитват да блокират разполагането на войници чрез съдебно дело, но към момента не успяват, посочва ДПА. Очаква се съдия да разгледа временна ограничителна заповед не по-рано от утре, коментират американски медии.

Администрацията на президента Доналд Тръмп разпореди около 300 войници от Националната гвардия на Илинойс да бъдат мобилизирани за федерална служба, за да защитават федерални служители и имущество. Прицкър неотдавна заяви, че Тръмп е мобилизирал и 400 войници от Националната гвардия на щата Тексас за разполагане в Илинойс, Орегон и други региони.

Тръмп се опитва да разположи военни от Националната гвардия в няколко градове, управлявани от демократите, като се позова на нарастващата престъпност и протестите срещу операциите на федералните имиграционни служби. Местните власти в няколко щата и градове оспориха тази мярка в съда, като изтъкнаха, че тя нарушава техния суверенитет и създава опасен прецедент за използване на военен натиск в страната.

В САЩ подразделенията на Националната гвардия обикновено се командват от губернаторите. Само във военно време или при национални извънредни ситуации президентът може да поеме контрола. Гвардията може да бъде разполагана на територията на страната и при природни бедствия, безредици или други извънредни ситуации.

