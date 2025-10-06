Президентът на САЩ Доналд Тръмп, разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон.

Тръмп

Контролираните от демократите власти в двата щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава републиканец, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на тези войници в най-многолюдния град в Орегон - Портланд, за да подпомагат имиграционните и други власти. В събота федерален съдия блокира временно мярката, докато тече нейното оспорване по съдебен ред.

Според местните власти решението за разполагане на войници от Националната гвардия е необоснавано.

Заповедта е част от кампанията на Тръмп да изпраща федерални сили в управлявани от демократите градове като столицата Вашингтон и Чикаго. Според критиците президентът републиканец преследва чисто политически цели.

