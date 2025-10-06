Тръмп разпореди изпращането на 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон
Контролираните от демократите власти в двата щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон.
Тръмп
Контролираните от демократите власти в двата щата на брега на Тихия океан от своя страна внесоха във федерален съд съвместен иск за блокиране на заповедта на държавния глава републиканец, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на тези войници в най-многолюдния град в Орегон - Портланд, за да подпомагат имиграционните и други власти. В събота федерален съдия блокира временно мярката, докато тече нейното оспорване по съдебен ред.
Според местните власти решението за разполагане на войници от Националната гвардия е необоснавано.
Заповедта е част от кампанията на Тръмп да изпраща федерални сили в управлявани от демократите градове като столицата Вашингтон и Чикаго. Според критиците президентът републиканец преследва чисто политически цели.