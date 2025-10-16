"Национален сбор" и радикалната левица не успяха да свалят Льокорню, който получи подкрепа от социалистите

604 Снимка: АП/Thibault Camus/БТА

Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при два вота на недоверие в един ден.

Вторият беше внесен от крайнодясната партия "Национален сбор", предадоха световните агенции. А по-рано днес кабинетът на Льокорню остана на поста си при първи вот, внесен от радикалната левица.

В подкрепа на вота на недоверие гласуваха 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент) при необходими 289 гласа, за да бъде свален кабинетът. Общо депутатите в долната камара са 577.

Преходният вот на недоверие, гласуван по-рано днес, пък беше подкрепен от 271 депутати от общо 577. Това беше само с 18 по-малко от нужните 289 гласа, предаде БТА.

Очакваше се, че Льокорню ще оцелее и при двата вота, след като той си осигури подкрепата на социалистите в парламента, като обяви, че се отлага с няколко години прилагането на спорната пенсионна реформа, която предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Подкрепата, която получи днес Льокорню в парламента, обаче не означава край на френската политическа криза. Льокорню трябва да се справи с държавния дълг и дефицита на Франция, като това налага прилагането на непопулярни мерки за икономии. Всяко негово действие във фрагментирания парламент ще бъде следено внимателно и би могло да породи нова криза.

Льокорню, който е дългогодишен довереник на Еманюел Макрон, подаде оставка от премиерския пост на 6 октомври, само 27 дни след назначаването си. Макрон обаче рискува и на 10 октомври повторно го постави начело на следващия кабинет, като го натовари със задачата да състави правителство.

Повторното му назначение породи брожения вляво и вдясно и закани за нови вотове на недоверие, които последваха.

На този вот обаче крайната десницата постигна пробив и удвои представителството си в парламента, превръщайки се в най-голямата самостоятелна опозиционна партия там.

А междувременно, както стана ясно от гласуването, днес фронтът на обединената левица се разпадна в парламента.

Правителството на Льокорню е шестото за втория президентски мандат на Еманюел Макрон и четвъртото, откакто миналото лято Макрон свика предсрочни избори, на втория тур на които победи обединената левица.

