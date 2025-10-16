Правителството на френския премиер Себастиен Льокорню оцеля при два вота на недоверие в един ден.

Франция

Вторият беше внесен от крайнодясната партия "Национален сбор", предадоха световните агенции. А по-рано днес кабинетът на Льокорню остана на поста си при първи вот, внесен от радикалната левица.

В подкрепа на вота на недоверие гласуваха 144 членове на Националното събрание (долната камара на френския парламент) при необходими 289 гласа, за да бъде свален кабинетът. Общо депутатите в долната камара са 577.

Преходният вот на недоверие, гласуван по-рано днес, пък беше подкрепен от 271 депутати от общо 577. Това беше само с 18 по-малко от нужните 289 гласа, предаде БТА.

Очакваше се, че Льокорню ще оцелее и при двата вота, след като той си осигури подкрепата на социалистите в парламента, като обяви, че се отлага с няколко години прилагането на спорната пенсионна реформа, която предвижда увеличаване на възрастта за пенсиониране от 62 на 64 години.

Льокорню обясни защо Макрон взе изненадващото решение отново да го назначи за премиер
Виж още Льокорню обясни защо Макрон взе изненадващото решение отново да го назначи за премиер

Подкрепата, която получи днес Льокорню в парламента, обаче не означава край на френската политическа криза. Льокорню трябва да се справи с държавния дълг и дефицита на Франция, като това налага прилагането на непопулярни мерки за икономии. Всяко негово действие във фрагментирания парламент ще бъде следено внимателно и би могло да породи нова криза.

Льокорню, който е дългогодишен довереник на Еманюел Макрон, подаде оставка от премиерския пост на 6 октомври, само 27 дни след назначаването си. Макрон обаче рискува и на 10 октомври повторно го постави начело на следващия кабинет, като го натовари със задачата да състави правителство.

Повторното му назначение породи брожения вляво и вдясно и закани за нови вотове на недоверие, които последваха. 

На този вот обаче крайната десницата постигна пробив и удвои представителството си в парламента, превръщайки се в най-голямата самостоятелна опозиционна партия там.

А междувременно, както стана ясно от гласуването, днес фронтът на обединената левица се разпадна в парламента.

Правителството на Льокорню е шестото за втория президентски мандат на Еманюел Макрон и четвъртото, откакто миналото лято Макрон свика предсрочни избори, на втория тур на които победи обединената левица.

