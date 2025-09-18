Протестират между 600 и 900 хил. французи, около 11% от тях - държавни служители, сочат първоначалните данни за националната стачка

Снимка: АП/БТА

Франция е под блокада. Френските профсъюзи днес обещаха ден, "пълен с протести и стачки", за да приложат натиск върху бюджетната политика на бъдещото правителство, разтресено от политическа криза във втората по големина икономика на ЕС.

Осем синдиката обявиха национална стачка на днешния 18 септември срещу бюджетните съкращения, завещани от сваленото с вот на доверие правителство на Франсоа Байру.

Синдикатите призоваха хората да излязат на улицата и заради плановете за повишаване на пенсионната възраст и замразяването на социалните плащания, съкращаването на публични услуги и реформа на осигуряването за безработица. Според синдикатите готвените от властта в областта на бюджетната политика мерки са "брутални" с цел да бъде намален дефицитът.

Според френските медии дефилират между 600 и 900 000 граждани в 250 протестни шествия в страната. До момента са арестувани 99 протестиращи, по данни на френското МВР, предава "Фигаро".

Градусът на напрежението се покачи още в началото на демонстрациите. Органите на реда използват димни бомбички и сълзотворен газ. За сблъсъци с полицията в Нант, Рен и Лион съобщава "Фигаро".

Over 8 lac protest in #France against budget cuts, demanding action on wages, pensions, & public services. The demonstration opposes plans to raise the retirement age, amidst economic strain & political instability following recent parliamentary elections. #FranceProtests pic.twitter.com/vR2i4QmZHn — Thepagetoday (@thepagetody) September 18, 2025

В Лион журналист и полицай са ранени при схватка на протестиращите с органите на реда. В Марсилия жандармерията разпръсна демонстрантите със сълзотворен газ.

GRÈVE / 18 SEPTEMBRE : Des heurts éclatent à #Rennes en marge de la manifestation. #greve18septembrepic.twitter.com/TzotVgIecW — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 18, 2025

Медията цитира властите, според които в протеста са се включили около 10,95% от държавните служители.

Шествието в Париж започна около 14:00 часа, местно време, а колоната потегли от площада на Бастилията към площада на Републиката. Протестиращите скандират "И улицата чия е собственост? Тя е наша".

Френски ученици също се присъединиха към недоволството и устроиха блокада пред парижка гимназия.

Демонстратите издигнаха и транспаранти с призиви за оставката на френския президент Еманюел Макрон.

Очакват се повсеместни нарушения в транспортната мрежа на страната, скована от националната стачка.

Правителството на малцинството на сваления от власт Байру, обединило десноцентристки и десни политически формации, падна след поискан от него вот на доверие на 8 септември.

Новият френски премиер Себастиан Льокорню, трети поред от юни 2024 г. и пети след преизбирането на Макрон през 2022 г., също се ангажира да намали дефицита, който натоварва държавния бюджет и представлява 114% от БВП. Същевременно той обеща "преломни реформи" в областта на бюджетната политика.