Протестиращи блокираха пътища, запалиха огньове и бяха посрещнати със сълзотворен газ от полицията в Париж и други части на Франция, съобщава АП. Демонстрантите искат оставката на президента Макрон и се опитаха да подложат новия му министър-председател на "огнено кръщение".

Снимка: AP/БТА

Министерството на вътрешните работи обяви близо 200 ареста в първите часове на планирания ден на общонационални демонстрации.

Протестното движение има за цел всичко да бъде блокирано, което наложи разполагането на 80 000 полицаи, 6000 от тях - само в Париж.

Снимка: AP/БТА

Вътрешният министър Бруно Ретайо заяви, че автобус е бил подпален в западния град Рен и че повреда на електропровод е блокирала влакове по линия в югозападната част. Той твърди, че протестиращите се опитват да създадат "климат на въстание".

В Париж, Рен и Монпелие имаше блокирани училища.

Снимка: AP/БТА

Според информацията на АП протестите все още не са ескалирали до безредиците, познати като "жълтите жилетки".

Снимка: AP/БТА

Въпреки това групи протестиращи многократно се опитваха да блокират околовръстния път на Париж по време на сутрешния пиков час.

Те издигнаха барикади и хвърляха предмети по полицаи, блокираха и забавяха движението и извършваха други протестни действия.

Снимка: AP/БТА

Това засили усещането за криза, която отново обхвана Франция след последния срив на правителството, когато министър-председателят Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента, добавя АП.

Снимка: AP/БТА

Макрон назначи нов министър-председател - Себастиен Льокорню, а протестите незабавно го изправиха пред предизвикателство.

Движението "Bloquons Tout" или "Блокирай всичко" набра скорост през лятото в социалните медии и в криптирани чатове, призовавайки за ден на блокади, стачки, демонстрации и други протестни действия.

Движението, което се разрасна бързо без ясно идентифицирано ръководство, има широк набор от искания - много от които са насочени към оспорваните планове за бюджетни икономии, които Байру подкрепяше.

