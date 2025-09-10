Демонстрантите палят огньове и правят барикади, жандармерията ги посрещна със сълзотворен газ, вече има 200 арестувани

18064 Снимка: AP/БТА

Протестиращи блокираха пътища, запалиха огньове и бяха посрещнати със сълзотворен газ от полицията в Париж и други части на Франция, съобщава АП. Демонстрантите искат оставката на президента Макрон и се опитаха да подложат новия му министър-председател на "огнено кръщение".

Министерството на вътрешните работи обяви близо 200 ареста в първите часове на планирания ден на общонационални демонстрации.

Протестното движение има за цел всичко да бъде блокирано, което наложи разполагането на 80 000 полицаи, 6000 от тях - само в Париж.

Вътрешният министър Бруно Ретайо заяви, че автобус е бил подпален в западния град Рен и че повреда на електропровод е блокирала влакове по линия в югозападната част. Той твърди, че протестиращите се опитват да създадат "климат на въстание".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

В Париж, Рен и Монпелие имаше блокирани училища.

Според информацията на АП протестите все още не са ескалирали до безредиците, познати като "жълтите жилетки".

Въпреки това групи протестиращи многократно се опитваха да блокират околовръстния път на Париж по време на сутрешния пиков час.

Те издигнаха барикади и хвърляха предмети по полицаи, блокираха и забавяха движението и извършваха други протестни действия.

Това засили усещането за криза, която отново обхвана Франция след последния срив на правителството, когато министър-председателят Франсоа Байру загуби вот на доверие в парламента, добавя АП.

Макрон назначи нов министър-председател - Себастиен Льокорню, а протестите незабавно го изправиха пред предизвикателство.

Движението "Bloquons Tout" или "Блокирай всичко" набра скорост през лятото в социалните медии и в криптирани чатове, призовавайки за ден на блокади, стачки, демонстрации и други протестни действия.

Движението, което се разрасна бързо без ясно идентифицирано ръководство, има широк набор от искания - много от които са насочени към оспорваните планове за бюджетни икономии, които Байру подкрепяше.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.