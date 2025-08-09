Трима ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, мъж уби полицай в Атланта (видео)
Стрелецът атакувал кампуса на университет и сградата на Център за контрол и превенция на заболяванията заради COVID ваксините
Трима души бяха ранени при стрелба на "Таймс Скуеър" в Ню Йорк, съобщи местната полиция, цитирана от Асошиейтед Прес и Ройтерс.
17-годишен младеж е бил задържан и разпитан във връзка със стрелбата, каза още полицията в Ню Йорк и добави, че все още не са му били повдигнати обвинения.
Стрелбата е станала в 01:20 часа сутринта местно време (08:20 часа българско време - бел. БТА).
Простреляните - 18-годишна жена, 19-годишен мъж и 65-годишен мъж са в стабилно състояние в болница, съобщи говорител на NYPD.
Към момента няма повече подробности.
Нюйоркската полиция към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.
Стрелба имаше и до кампуса на американския университет Емори в Атланта и сградата на Център за контрол и превенция на заболяванията (CDC) през изминалата нощ. Убит е полицай, отзовал се на мястото на инцидента. Няма данни за ранени цивилни.
Сигнал за стрелбата е подаден от администрацията на университета. "Бягайте, крийте се, борете се", гласи съобщение на уебсайта на висшето учебно заведение. И уточнява, че изстрелите се чуват от аптека в района. Полицейски служители и автомобили, както и ФБР агенти отцепиха района и призоваха живущите да го избягват и да останат по домовете си.
Полицията на Атланта заяви, че нападателят е бил един и е починал от огнестрелна рана на втория етаж на сградата, близо до мястото на стрелбата.
Кметът на Андре Дикенс заяви, че все още е твърде рано да се каже какъв е бил мотивът на нападателя.
Стрелецът е бил въоръжен с две оръжия - картечница и пушка, носел е хирургична маска и предпазители за уши, допълва bTV.
Полицията работи по версията, че той е бил болен или е вярвал, че е болен, като обвинявал за това ваксината срещу COVID-19, съобщи служител на реда пред Си Ен Ен.
Служител на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (CDC), който е близо до кампуса на Емъри, разказа пред Си Ен Ен, че е видял мъж да се приближава към централата на агенцията и да стреля по сградата.