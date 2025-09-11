Агентите разполагат със снимки и видеозаписи на заподозрения, но не знаят къде се намира

7206 Снимка: AP/БТА

Открито е оръжие, за което се смята, че е било използвано при стрелбата по Чарли Кърк, съобщи агентът на ФБР Робърт Болс на брифинг в американския град Оръм, щата Юта, цитиран от Sky news.

Заподозреният за убийството на един от най-известните консервативни гласове в САЩ все още е на свобода.

Оръжието е "мощна пушка с болтов механизъм" ("high-powered bolt action rifle"), съобщи представителят на Федералното бюро за разследване.

"Тази пушка е била открита в гориста местност, където стрелецът е избягал. Лаборатория на ФБР ще анализира това оръжие", обясни агент Болс.

Той добави, че са открили и "отпечатък от длан и отпечатъци от предмишница за анализ".

ФБР разполага със снимки и видеозаписи на заподозрения, но не знае къде се намира или докъде е стигнал. Разследващите също така са успели да проследят движението му - пристигането му на местопрестъплението и напускането му след стрелбата.

Чарли Кърк беше застрелян по време на публична реч в Университета на Юта Вали. Трагедията се разигра пред хиляди зрители по време на първото събитие от националната му обиколка "Американско завръщане".

Кърк беше хоспитализиран в критично състояние, но часове след инцидента лично Доналд Тръмп обяви с прискърбие неговата смърт.

По-късно във Вирджиния, говорейки на възпоменателното събитие за годишнината от 11 септември, американския президент обяви, че ще го удостои посмъртно с президентския медал за свобода.

"Чарли беше гигант на своето поколение, защитник на свободата и вдъхновение за милиони и милиони хора. Молитвите ни са с неговата прекрасна съпруга Ерика и красивите му деца", каза Тръмп, добавяйки, че "много ни липсва" и "смелостта, която е вложил в сърцата на безброй хора, ще живеят".

