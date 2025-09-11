Над 8 часа след убийството на консерватора Чарли Кърк стрелецът е все още на свобода, става ясно от публикации на световните медии.

САЩ

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което е било задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист, е било освободено след разпит, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Чарли Кърк почина, след като бе прострелян в сряда (американско време) по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано агенциите цитираха директора на ФБР Каш Пател да казва, че предполагаемият убиец на Чарли Кърк е задържан.

Властите все още не са идентифицирали публично заподозрян, отбелязва агенция Ройтерс.

"Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността", написа в Екс директорът на ФБР.

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват "лице, което представлява интерес", без да съобщава повече подробности.

На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобода, посочва Ройтерс.

Снимка: AP/БТА

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес.

Тридесет и една годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа, като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в Екс.

Застреляха на публично събитие един от най-популярните консерватори в САЩ
Виж още Застреляха на публично събитие един от най-популярните консерватори в САЩ

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че "това е политическо убийство".

Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.

ИЗБРАНО
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира" Лайф
Нина Добрев: Никога не получих равно заплащане с колегите си от "Дневниците на вампира"
19888
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига Корнер
Суперкомпютър изчисли кой ще спечели Шампионската лига
5528
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет Бизнес
Богатият Север прави общ фронт срещу Юга за европейския бюджет
3521
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс IT
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс
6458
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео) Impressio
Откриха изгубена преди 4 века картина на Рубенс в имение в Париж (снимки/видео)
3921
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона URBN
Еротичният Амстердам: Страстта вече не пуши цигара на витрината, а говори по телефона
5047
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки) Trip
Най-големият макет в Европа може да бъде видян край Правец (снимки)
10167
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
290
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци
1987