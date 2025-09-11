"Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността", заяви директорът на ФБР

Снимка: AP/БТА

Над 8 часа след убийството на консерватора Чарли Кърк стрелецът е все още на свобода, става ясно от публикации на световните медии.

Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което е било задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист, е било освободено след разпит, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Чарли Кърк почина, след като бе прострелян в сряда (американско време) по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано агенциите цитираха директора на ФБР Каш Пател да казва, че предполагаемият убиец на Чарли Кърк е задържан.

Властите все още не са идентифицирали публично заподозрян, отбелязва агенция Ройтерс.

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват "лице, което представлява интерес", без да съобщава повече подробности.

На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобода, посочва Ройтерс.

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес.

Тридесет и една годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа, като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в Екс.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че "това е политическо убийство".

Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.

