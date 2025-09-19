Естонското правителство съобщи днес, че три руски изтребителя МиГ-31 са влезли в въздушно пространство на натовската страна без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия - Украйна

"Русия наруши естонското въздушно пространство вече четири пъти тази година, което е неприемливо само по себе си. Но днешното нарушаване, при което три изтребителя влязоха във въздушното ни пространство, е безпрецедентно нагло", заяви естонският външен министър Маргус Цахна.

Това е ясно доказателство за нарастващата агресия на Русия, добави той и призова подобни действия да не бъдат толерирани и да бъдат посрещнати с бърз политически и икономически натиск.

Цахна е на посещение в Швеция, където се срещна с колегата си Мария Стенегард. В Стокхолм той изреди в двустранния дневен ред укрепване на регионалната сигурност, подкрепа за Украйна и поддържане на натиск върху Русия да прекрати агресията си.

Естония е член на НАТО от 2004 г.

