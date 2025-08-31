Европейската комисия ще продължи да отпуска средства от бюджета си за подкрепа на Украйна и след войната

1259 Снимка: iStock by Getty Images

Европейски държави ще изпратят десетки хиляди военнослужещи в Украйна след уреждането на конфликта, съобщи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ съществува "ясна пътна карта", съгласувана с администрацията на американския президент Доналд Тръмп. Планът предвижда европейските войски да бъдат подкрепени от САЩ с командни системи, разузнавателни средства и наблюдение, предава БТА.

Според информация на Файненшъл Таймс, решението е било договорено на среща миналия месец между Тръмп, украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери.

Тръмп е уверил партньорите, че САЩ ще присъстват под някаква форма като част от "предпазния механизъм" за сигурността на Украйна.

Наред с военните планове, Европейската комисия ще продължи да отпуска средства от бюджета си за подкрепа на Украйна и след войната.

Фон дер Лайен подчерта, че ще бъдат предвидени допълнителни плащания за въоръжените сили на страната, включително продължаване на програмата за подготовка на украински военнослужещи.

На 4 септември в Париж ще се състои среща на лидерите на водещите европейски страни, НАТО и Европейската комисия, посветена на бъдещето на Украйна. По инициатива на френския президент Еманюел Макрон в дискусиите ще участват британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, генералният секретар на НАТО Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен. Те ще продължат разговорите за гаранциите за сигурността на страната.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.