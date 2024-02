Само един час след срещата на върха в Брюксел лидерите на ЕС успяха да постигнат споразумение, което ще позволи на блока да изпрати 50 милиарда евро (54 милиарда долара), съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел по повод преговорите за промяна на бюджета на ЕС.

Преди началото на срещата лидерите от ЕС засилиха натиска срещу Унгария да вдигне ветото си и казаха на премиера Виктор Орбан, че трябва да реши на чия страна е на фона на екзистенциалното предизвикателство на войната на Русия.

"Имаме сделка. Всички 27 държавни и правителствени ръководители одобриха предоставянето на допълнителни 50 милиарда евро за Украйна от европейския бюджет", написа Мишел в социалната мрежа "Х".

Това означава, че Унгария е вдигнала ветото си върху вземането на решение. Според Мишел това означава стабилно, дългосрочно, предвидимо финансиране за Украйна.

Европейската комисия ще изготвя всяка година доклад за изпълнението на постигнатото споразумение за осигуряване на общо 50 милиарда евро за Украйна до 2027 г., се посочва в решенията от днешното заседание на Европейския съвет.

Предвижда се държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС да обсъждат доклада и при необходимост на две години да изискват от ЕК да внесе предложения за допълнителни промени в европейския бюджет. Днешното решение сочи, че Киев ще получи 33 милиарда евро заеми и 17 милиарда евро дарение, в което може да бъдат причислени и лихвите от запорираното в ЕС руско имущество по силата на европейските санкции.

Средствата ще послужат за възстановяването на Украйна, за подобряване на живота на украинците и за допълнително сближаване на страната с ЕС, се допълва в заключенията. Отбелязва се, че за да получи средствата, Украйна трябва да запази многопартийната система, върховенството на закона, спазването на човешките права и да прилага мерки срещу корупцията, измамите и други нередности.

Според дипломати в замяна на "зелената светлина" за помощта за Украйна блокът не е поел ангажимент да деблокира фондове на стойност милиарди евро за Унгария, които са замразени от Брюксел заради опасения за състоянието на човешките права и върховенството на закона в страната. По думите им в сделката са включени ежегодни обсъждания на пакета, както и възможност след две години той да бъде преразгледан, "ако това е необходимо", но не е било включено право на вето за Будапеща.

Решението на ЕС идва в момент на несигурност относно бъдещата помощ на САЩ за Украйна. Някои служители на ЕС заявиха, че без нова бюджетна подкрепа Киев ще изчерпи парите си през март.

На предишната среща на лидерите на ЕС през декември унгарският премиер Виктор Орбан блокира вземането на решение за помощта за Украйна. След това Будапеща предложи бюджетните преводи към Украйна да бъдат одобрявани всяка година.

