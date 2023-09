Турският президент Реджеп Тайип Ердоган се оплака вчера, че му е било неудобно от използването на онова, което той определи като "цветове на ЛГБТ" в ООН, чиято централа тази седмица е украсена с ярки цветове за популяризиране на Целите за устойчиво развитие, предадоха Ройтерс и БТА.

Ердоган заяви, че би искал да обсъди въпроса с генералния секретар Антониу Гутериш, съобщиха турските медии.

Правителството на Турция, ръководено от Ердоган и неговата ислямистката Партия за справедливост и развитие, е затегнало позицията си по отношение на свободите на ЛГБТК общността, посочва Ройтерс.

"Един от въпросите, които ме притесняват най-много ... е, че когато влизаш в Общото събрание на ООН, виждаш цветовете на ЛГБТ по стъпалата и на други места", цитират казаното от Ердоган телевизия "Хабертюрк" и други медии.

"Колко ЛГБТ има в света в момента? Въпреки това имат право на тези стъпала, а и тези, които са против ЛГБТ, имат също толкова право", каза Ердоган, който често е наричал членовете на ЛГБТ+ общността "девианти", особено по време на предизборната си кампания тази година.

