Един човек е загинал, а няколко са ранени при пожар на товарен кораб в Северно море. Членовете на екипажа са евакуирани с хеликоптери и спасителни лодки, съобщи бреговата охрана на Нидерландия, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Сигналът за пожара на регистрирания в Панама "Фриймантъл хайуей" (Fremantle Highway) е бил получен около полунощ, когато плавателният съд се е намирал на 27 км северно от остров Амеланд, на около 180 километра от Амстердам. На борда е имало 23-ма души екипаж. Моряците са се опитали сами да потушат огъня, но без успех.

Товарният кораб е превозвал 2857 автомобила от германския град Бремен до Порт Саид в Египет, 25 от които - електрически автомобили. Пожарът е тръгнал от електромобил, каза пред Ройтерс говорител на бреговата охрана.

Огънят на борда още не е погасен. Спасителите се опитват да потушат пламъците и да предотвратят потъването на кораба.

A Large cargo ship carrying nearly 3,000 cars on board has caught #fire off the coast of the #Netherlands;

A rescue operation is currently underway for the 23 crew members.

There is news of a one person's death.#Ameland #Cargoship pic.twitter.com/sEjuOZaiHz