Европейската комисия проведе предварителен дебат относно предоставянето на статут на кандидат за членове на ЕК на Украйна, Молдова и Грузия в ЕС. "Изглежда, че Украйна и Молдова ще получат статут на кандидати с определени условия, но кандидатурата на Грузия остава под въпрос", написа журналистът Рикард Йозвяк от "Свободна Европа" в Twitter.

Туитът бе мълниеносно разпространен от украински медии.

Становището на Брюксел относно желанието на Украйна, Молдова и Грузия да се присъединят към ЕС ще е готово в петък, 17 юни.

В четвъртък миналата седмица председателите на политическите групи в Европейския парламент разпространиха общо изявление, в което призовават Европейският съвет да вземе решение по молбите на Украйна, Молдова и Грузия за получаване на статут на кандидати за членство в ЕС на насроченото заседание за 23-24 юни.

ЕС трябва да покаже смелост и решимост, настояха те. Украинските граждани желаят да живеят в свободна и демократична страна, която е част от европейското семейство. Знаем, че този стремеж е споделен от хората в Грузия и Молдова, както и в държавите от Западните Балкани, чиито очаквания не трябва повече да бъдат пренебрегвани, се посочва в изявлението.

Силно призоваваме ЕС да предостави статут на Украйна и Молдова, както и да работи в същата посока за Грузия, за да отговори да оправданите очаквания на грузинския народ, допълват председателите на парламентарните групи.

Относно перспективите на Киев да получи статут на кандидат за член на ЕС се изказа и върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Жозеп Борел в интервю за "Журнал дьо Диманш":

"Украйна, със своите ценности, култура и история, се подготвяше да се присъедини към Европа чрез реформи още преди конфликта с Русия... В Солун обещахме на Западните Балкани европейско бъдеще. Някои от тях ще успеят да получат статут на кандидати, а други - не. Какво ако направим същото за Украйна?".