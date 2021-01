ВИП гости, сред които и вицепрезидентът на Доналд Тръмп - Майк Пенс, както и певицата Лейди Гага, пристигнаха пред Капитолия, където ще се състои церемонията по полагане на клетва на Джо Байдън и Камала Харис, предаде Асошиейтед прес.

Самият Байдън и съпругата му Джил също пристигнаха там. Както и Камала Харис и съпругът й.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg