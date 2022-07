Двегодишно дете e останало сираче при стрелбата в Чикаго, съобщиха медиите в САЩ.

Малкия Ейдън Маккарти, който е бил намерен да се скита сам след масовата стрелба в Хайленд парк по време на парада на 4 юли и да вика "мамо, татко", са били убити по време на разстрела, извършен от 21-годишния неосъществен рапър Робърт Кримо, съобщават местните медии.

Снимка на двегодишния Ейдън Маккарти стана популярна след нападението, преди той да бъде предаден на баба си и дядо си. Сега стана ясно, че и двамата родители на детето са загинали.

37-годишният Кевин Маккарти и 35-годишната Ирина Маккарти са станали жертви на стрелеца, който атакува парада в елитното предградие на Чикаго, като уби 7 души и рани десетки.

Местният телевизионен канал CBS Chicago съобщи, че е създадена страница GoFundMe за събиране на средства за Ейдън Маккарти, който сега ще бъде отглеждан от баба си и дядо си.

"На двегодишна възраст Ейдън е оставен в немислимото положение - да расте без родителите си", се казва на страницата.

Remember this little boy found wandering alone after #HighlandPark parade? We’ve just found out why… both his parents were killed

Си Би Ес съобщи, че непосредствено след стрелбата за малкото дете временно са се грижили други хора - Дана и Грег Ринг, които го открили в ръцете на жена, която изглеждала в шок.

"Тя трепереше, цялото ѝ тяло", казва Дана Ринг пред Си Би Ес. "Което ни подсказа, че ... не би трябвало да се занимава с малко дете по същото време... Взех момченцето [и] го прегърнах, разказва Ринг.

До вторник вечерта в GoFundMe за набиране на средства за малкия Маккарти са събрани над 450 000 долара. Съобщава се, че детето е в безопасност и не е пострадало.

"Ейдън ще бъде обгрижван от любящото си семейство и му предстои дълъг път, за да се възстанови, да намери стабилност и в крайна сметка да се ориентира в живота като сирак", се казва на страницата за набиране на средства.

Според властите убиецът Кримо е планирал нападението със седмици и преди това е влизал в полезрението им поне два пъти във връзка с информация, че е заплашвал да се самоубие или да навреди на други хора.

Както бе съобщено преди това, стрелецът се е изживявал като рапър - под псевдонима Awake the Rapper той е публикувал видеоклипове на своя уебсайт и в социалните медии, в които е възпроизвеждал сцени на масови убийства.