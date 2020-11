Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е уволнил министъра на отбраната Марк Еспър, съобщиха световните агенции.

Кристофър Милър, директор на Националния център за борба с тероризма, ще бъде изпълняващ длъжността министър на отбраната, като работата му ще започне веднага.

"Марк Еспър е приключен", написа Тръмп в Туитър.

"Имам удоволствието да съобщя, че Кристофър К. Милър, високо уважаваният директор на Националния център за борба с тероризма (единодушно потвърден от Сената), ще бъде изпълняващ длъжността министър на отбраната, в сила незабавно", посочи американският президент.

...Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.