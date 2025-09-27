Бившият президент е обвинен за убийства, смъртоносни изтезания и неправомерно лишаване от свобода на граждани

348 Снимка: АР/БТА

Новата власт в Сирия издаде заповед за арест на бившия сирийски президент Башар Асад, като по този начин проправя пътя заповедта да бъде разпространена чрез Интерпол и да се предприемат международни действия.

Заповедта обвинява бившият сирийски президент за отговорен за убийства, смъртоносни изтезания и неправомерно лишаване от свобода на граждани, пише държавната агенция САНА, цитирана от "Блумбърг". Тя е основана на съдебни искове, подадени от семействата на жертви в южната провинция Дераа за събития, случили се през ноември 2011 г.

Асад и семейството му избягаха в Русия през декември, след като бунтовнически групировки свалиха правителството му, след 13 години гражданска война, започнала с протести и насилственото им потушаване.

В конфликта се включиха и няколко чужди сили, сред които Русия, Иран, САЩ и Турция.

Бившият президент е обвиняван в употреба на химически оръжия срещу цивилни и в масови изтезания по време на сирийската война. Повече от 600 000 души са били убити в сирийската гражданска война към март 2024 г., според Сирийската обсерватория за правата на човека - базирана във Великобритания организация, която следи отблизо конфликта.

Повече от половината от предвоенното население от 23 милиона души е било разселено - или в други части на Сирия, или в чужбина, по данни на Организацията на обединените нации.

