Британският крал Чарлз III се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей, пише в. "Катимерини".

Частната среща в Бъкингамския дворец между духовния водач на православното християнство и главата на Англиканската църква в Англия продължи половин час, се казва в изявление на Вселенската патриаршия.

Вартоломей изрази лично пред краля съболезнованията си по повод смъртта на неговата майка, кралица Елизабет II, и отправи "както и молитвите и пожеланията си от името на Църквата майка за успешно и плодотворно управление", се казва в изявлението.

Патриархът се спря и на стогодишнината от създаването на Тиатирската архиепископия и Великобритания, както и на други теми от взаимен интерес.

След срещата Вселенският патриарх представи на краля архиепископа на Тиатир и Великобритания Никита, митрополита на Лаодикия Теодоритос и митрополита на Белгия Атинагор.

Присъстваха също Йоанис Раптакис, посланик на Гърция във Великобритания, и Матю Лодж, посланик на Великобритания в Гърция.

This afternoon at Buckingham Palace, His All Holiness Bartholomew I, the Ecumenical Patriarch was received by The King. pic.twitter.com/KJf4GVFzJP