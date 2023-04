Прекомерната консумация на алкохол е причина за много от смъртните случаи в състава на руските или в Украйна, подчерти днес британското министерство на отбраната в редовната си сводка за хода на войната, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Русия е понесла загуби, достигащи 200 000 души от началото на пълномащабната си инвазия в Украйна, но значителна част от тях се дължи на причини, които не са свързани с бойните действия, се казва в редовния доклад на военното ведомство в Лондон.

В него се посочва, че в неотдавнашно съобщение в руския канал в "Телеграм" се говори за "изключително висок" брой инциденти, престъпления и смъртни случаи, свързани с употребата на алкохол сред руските сили.

Но като се има предвид, че пиянството се е просмукало в голяма част от руското общество, то отдавна се възприема негласно като част от военния живот, дори по време на бойни операции, пише в британския доклад.

Военното ведомство на Обединеното кралство изброява и други причини, които са сред най-разпространените за жертви, дадени извън бойните действия. Сред тях са непрофесионално боравене с оръжие, пътни инциденти и измръзване.

Руските командири вероятно определят повсеместното пиянство като особено пагубно за ефективността на бойните действия, посочва сводката.

От началото на войната на Русия в Украйна британското военно ведомство публикува всекидневни сводки, базирани на разузнавателни данни. Москва определя тези доклади като дезинформация, отбелязва ДПА.