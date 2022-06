Британски журналист и бразилски експерт по коренните народи - и двамата получавали заплахи преди, са изчезнали в отдалечен регион на Амазония. Това съобщиха в понеделник властите и групи, защитаващи правата на коренното население, предаде Франс прес.

57-годишният независим журналист Дом Филипс изчезна по време на изследвания за бъдеща книга в долината Джавари заедно с Бруно Арауджо Перейра, признат специалист по въпросите на коренните етноси, информира британският в. "Гардиън", чийто редовен сътрудник е Филипс. Връзка с двамата няма от неделя сутринта.

My friend and colleague ⁦@domphillips⁩ has disappeared while reporting in the Brazilian Amazon with a leading indigenous expert Bruno Pereira, just days after receiving threats. Extraordinarily worrying. Please share as widely as possible. https://t.co/hvL7PW2zeb