Слон е смазал до смърт бракониер, а тялото му след това е било изядено от лъвове. Това съобщиха от Националния парк Крюгер в Република Южна Африка, цитирани от CNN. Новината беше потвърдена в Туитър от местната полиция.

Няколко ловци незаконно са се вмъкнали в един от най-големите резервати в света. Докато преследвали носорог, се появил слон, който стъпкал един от бракониерите пред очите на другарите му. Те избягали и след това се свързали със семейството му.

На следващия ден служители на резервата открили останките - човешки череп и разкъсани панталони. Смята се, че всичко останало е било изядено от лъвове.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh