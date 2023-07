Премиерът на Косово Албин Курти беше нападнат и залят с вода от опозиционен депутат, докато говореше от трибуната на пленарно заседание на косовския парламент, съобщиха косовски и албански медии.

Председателят на асоциацията на косовските журналисти Джемайл Реджа публикува в Туитър видео от момента, в който депутат от опозиционната Демократическа партия на Косово (ДПК) залива Курти с вода от шише, а народните представители от управляващата партия на премиера, "Самоопределение", се опитват да го защитят.

С това се стигна до физическа саморазправа между представители на управляващото мнозинство и опозицията, намеса на охраната на косовския премиер и прекъсване на пленарното заседание за 30 минути.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP